Topshop komt met een doorschijnende ‘jeans’

Voor sommige kledingstukken staan we letterlijk in de rij, maar we denken niet dat het met deze ‘jeans’ van Topshop gaat gebeuren. Het modemerk heeft een doorschijnende broek op de markt gebracht die op zijn zachtst gezegd nogal eh… bijzonder is.

Tip: draag er wel even een onderbroek onder. Benieuwd waar je op moet letten als je een (echte) jeans koopt? Modevlogger Francoise (zie bovenstaande video) legt het je haarfijn uit.

So @Topshop have just released completely see-through plastic jeans! Would you be brave enough to wear them?? Garry & Laura x pic.twitter.com/jImD8dxI64 — kmfm – Radio In Kent (@kmfmofficial) 25 april 2017

Topshop is Selling See-Through Plastic Jeans, and Honestly Why? https://t.co/oEPRiRFPTX pic.twitter.com/6fcZFd9M4W — Amanda maria jimenez (@AmandaJimenezx) 25 april 2017

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock