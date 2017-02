Is het doorslikken van je kauwgom echt slecht voor je?

Nee, lekker is het zeker niet, maar het overkomt de beste weleens: per ongeluk je kauwgom doorslikken. Kan dat eigenlijk kwaad?

Natuurlijk is een kauwgom niet bedoeld om in te slikken, maar echt slecht voor je is het ook niet, vertellen onderzoekers van het American Chemical Society.

Wanneer je het snoepgoed doorslikt, gaan enzymen in je lichaam een chemische reactie starten om de kauwgom af te breken. Zowel speeksel, maagsappen, darmen als maagzuur werken samen om de kauwgom te verteren. Dat lukt gedeeltelijk, maar niet alles kan afgebroken worden. De rest blijft gelukkig niet achter in je lichaam. Na een paar dagen verdwijnt dit restje via de ontlasting alsnog uit je lichaam.

Let wel op

Er is dus niets gevaarlijk aan een kauwgom inslikken. Wel kunnen mensen met een vernauwing in hun maag-darmstelsel door bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of door een gezwel beter goed oppassen. Kauwgom kan bij hen leiden tot verstopping, wat gepaard gaat met hevige buikkrampen. Jonge kinderen mogen ook geen kauwgom inslikken – omdat ze zich makkelijk erin kunnen verslikken.LEES OOK:

