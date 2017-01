“Een klein aapje.” Zo omschrijft moeder Alice Grey haar 21-maanden oude zoontje Leo. De Britse moeder filmde de peuter in actie en plaatste de video online. En dat zorgde voor veel kritiek…

“Hij is nog nooit gevallen”, vertelt Alice aan The Mirror. “Het enige wat hij doet is klimmen. Toen hij amper 4 maanden oud was kon hij al dingen optillen. Ik ben bevallen van een superbaby.” De 23-jarige Alice heeft haar handen dan ook vol aan kleine Leo. “Het lukt hem zelfs al om de voordeur open te maken. Ook hebben we de ramen in zijn slaapkamer al dicht moeten spijkeren.”

Onverantwoord

Alice deelde bovenstaande video op Facebook waarin te zien is hoe Leo over een hek van wel anderhalve meter hoog klimt. Onder andere de Daily Mail deelde de video en op hun pagina regende het (voornamelijk negatieve) reacties. “Onvoorstelbaar! Toch denk ik niet dat ik was blijven filmen als ik de ouders was. Als het mannetje zijn grip verliest valt hij naar beneden”, aldus Facebooker Rob. “Onverantwoordelijke ouders”, vindt Lisa. Toch zijn ook mensen die er wel om kunnen lachen. “Dit wordt een atleet later. Goed van de ouders dat ze hem zijn gang laten gaan, maar toch een oogje in het zeil houden”, schrijft Dee-Anne.

