Twee jaar geleden kwam de 34-jarige Emily Javadi om het leven toen ze boodschappen in haar auto aan het laden was. Ze werd aangereden door Travis (23), die dronken was en veel te hard reed. Naast een gevangenisstraf van 120 dagen, bedachten de nabestaanden van Emily een straf voor Travis waardoor hij zijn daden niet snel zal vergeten…

Hoewel de familie van de Amerikaanse Emily ervoor had kunnen zorgen dat Travis voor jaren achter de tralies zou verdwijnen, besloten ze iets anders: de komende 9 jaar moet Travis ieder jaar op de datum van het ongeluk een week de gevangenis in. Daarnaast mag hij geen alcohol meer drinken, moet hij verplicht naar bijeenkomsten van de Anonieme Alcoholisten en moet hij op zelfhulpdagen spreken over zijn dronken rijgedrag.

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Hoe vergeef je jezelf voor de fouten die je maakt? Spiritueel vlogger Manon legt het uit.

Niet terugkijken

Emily’s nabestaanden besloten dit omdat ze niet willen dat Travis een lange tijd van zijn kind gescheiden is, maar hij moet wel beseffen wat hij met zijn gedrag heeft aangericht. “Dit was het enige dat belangrijk voor ons is”, vertelt Emily’s vader Michael aan de New York Post. Emily’s moeder voegt hieraan toe: “We gaan niet terugkijken op het negatieve, Emily was ook geen negatief persoon. We gaan er het beste van maken.” Ook de rechter vond het een goed idee om Travis op deze manier te straffen.

LEES OOK:

Bron: New York Post. Beeld: iStock