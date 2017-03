Dubbel drama: zoontjes (2 en 6) verongelukken enkele weken na elkaar

Julia en Peter Roberts uit de Amerikaanse staat Indiana gaan door een hel. Hun 2-jarige zoontje, William Gage, verdronk nog geen 2 maanden geleden en vorige week woensdag kwam hun andere zoon, Ayden James (6), om het leven door een auto-ongeluk.

“Wij weten het echt niet meer”, vertelt de moeder bij Inside Edition. “Mijn man heeft het er ook vreselijk moeilijk mee.” Het was vader Peter Roberts die vorige week woensdag Ayden naar school bracht met de auto. Plots raakte hij van de weg af in een greppel. Om dat te compenseren trok hij té hard aan het stuur en kwam zo op de verkeerde weghelft terecht. Daar werd hij gegrepen door 2 andere wagens. Zijn auto werd doormidden gekliefd. Ayden zat achterin en overleefde de klap niet. De vader geeft zichzelf de schuld van Aydens dood.

Verdronken

Het afschuwelijke nieuws komt amper 6 weken na het drama met het andere zoontje van het gezin. William (2) ontsnapte even aan de aandacht van zijn ouders toen het gezin in de tuin was. Omdat ze William niet meer konden vinden, belden de ouders de politie. Na een zoektocht van 12 uur werd het ventje uiteindelijk gevonden in een beek niet ver van zijn huis. Hij was verdronken.

Niet huilen, mama

Ayden had zijn eigen manier om dat te verwerken, vertelt moeder Julia. “Meestal probeerde hij mij op te vrolijken”, zegt ze. “Hij was zo lief. Vorige week nog zei hij mij: ‘Niet huilen, mama’. Ze hielden zo veel van elkaar. Ze waren de beste vrienden.”

