‘Dyslexie is te voorkomen’

Steeds meer kinderen hebben dyslexie. In 2009 was in de leeftijdscategorie 7 tot 12 jaar nog 6% dyslectisch, in 2016 was dat aantal volgens het CBS al gestegen naar 8%. Maar als het aan Balt van Ramsdonk (82) ligt, heeft in de toekomst juist niemand meer dyslexie. Hij zegt de oplossing te hebben.

Tekst gaat verder onder video.

VIDEO: Zó is het om dyslectisch te zijn.

Dagblad Trouw sprak Van Raamsdonk, zelf dyslectisch, over zijn Alfa-bedding-methode die ontwikkeld is voor kinderen die net leren lezen. Het idee? De leerlingen kunnen 3D-geprinte letters betasten, waardoor het beeld van de letter beter beklijft in het brein. Van Raamsdonk weet het na jarenlang onderzoek zeker: “Het ligt niet aan de kinderen. De (standaard, red.) leesmethodes lokken dyslexie uit.”

Onnatuurlijk proces

Het lijkt erop dat Balt van Raamsdonk ‘een bypass’ heeft ontdekt waardoor kinderen een betere start kunnen maken bij het leren lezen, zegt de Groningse bijzonder hoogleraar Kees van den Bos, gespecialiseerd in leesproblemen en dyslexie. “Tekentjes, lettertjes en losse klanken die kinderen worden aangereikt, zijn behoorlijk abstracte en onnatuurlijke processen. Had ik zelf nog een 4- of 5-jarige op school, dan zou ik zo’n kind lekker met alfa-bedding laten beginnen.”

Hier lees je het hele interview met Van Raamsdonk in Trouw.

LEES OOK:

Bron: Trouw, CBS. Beeld: iStock