Libelle’s Ebru Umar wint de Pim Fortuyn Prijs

Journalist Ebru Umar heeft de Pim Fortuyn Prijs gekregen. Dat is zaterdag in Rotterdam tijdens de herdenking voor de doodgeschoten politicus bekendgemaakt.

Super! Ebru Umar wint de Pim Fortuin prijs. Van harte gefeliciteerd @umarebru ik was ontroerd door je reactie! Respect! 💖 pic.twitter.com/KNd7FeAjZG — jeannette Zoon (@jeannettehendri) May 6, 2017

De Pim Fortuyn Prijs is een onderscheiding voor opiniemakers, politici of bestuurders die het gedachtegoed van Fortuyn het beste uitdragen. Umar krijgt de prijs voor “haar kritische geluid, de gave van haar pen en haar verbale kwaliteiten alsmede de onverschrokkenheid waarmee zij de vrijheid verdedigt, met alle consequenties van dien ook voor haar privéleven,” aldus het juryrapport.

Arrestatie

Umar, die schrijft voor Metro en Libelle, werd vorig jaar tijdens haar vakantie in Turkije gearresteerd vanwege kritiek op president Erdogan. Ze mocht wekenlang het land niet uit. In haar columns waarschuwt ze geregeld voor de ‘lange arm van Ankara’. Umar kreeg de prijs uit handen van oud-minister Rita Verdonk.

Dankwoord

In haar dankwoord, dat je hier helemaal kunt lezen, zei ze onder meer het volgende:

“Ik ben hier echt emotioneel over. Niet alleen uit dankbaarheid voor deze prijs. Maar vooral omdat het afschuwelijk is dat deze prijs bestaat.

Het is afschuwelijk dat 15 jaar geleden een man is vermoord die zonder schroom, zonder terughoudendheid, met kennis van zaken, met humor én met een rechte rug onderwerpen durfde aan te snijden waarover niet gesproken mocht worden. (…) Ik zal met alles wat ik in me heb, doorgaan met vechten waar ik voor sta: een vrij Nederland waar alle Nederlanders gehoord worden. Waar onze vrije normen en waarden gewaarborgd worden. (…)

En ik beloof jullie: ik zal er alles aan doen wat in mijn macht, binnen mijn bereik ligt, om Nederland vrij te houden.

Vrij om te zijn wie je bent.

Vrij om te denken wie je bent.

Vrij om te doen als je wilt.

Vrij om te schrijven wat je wilt.”

Pim Fortuyn Prijs

De andere genomineerden waren Machteld Zee en GeenStijl, die laatste riep lezers op om op ‘die meisje, of die andere’ te stemmen. Het is de derde keer dat de Fortuyn Prijs wordt toegekend. Vorig jaar won schrijver Leon de Winter.

Libelle

Voor Libelle schrijft Ebru interviews en een rubriek. In aanloop naar de verkiezingen maakte ze twee series voor Libelle TV (zie ook video hierboven): Ebru Tikt Een Eitje en Ebru ≠ Politiek Correct waarin ze verschillende kopstukken uit de politiek het vuur aan de schenen legde.

En nu…

Het is een nuchtere day after voor Ebru! 😉

De winnares van de Pim Fortuynprijs 2017 gaat nu ff de puinzooi opruimen. Gelukkig is het een mini huis. Ik zet Lee Towers erbij op. pic.twitter.com/2oFsCHfFgS — Ebru Umar (@umarebru) May 7, 2017

