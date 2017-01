Prachtig eerbetoon voor prinses Diana, 20 jaar na haar dood

De Britse prins William en prins Harry hebben bekend gemaakt dat er een standbeeld komt voor hun moeder, prinses Diana. Het beeld moet een eerbetoon worden aan Diana, die 20 jaar geleden om het leven kwam bij een auto-ongeluk.

Volgens de prinsen is “dit het juiste moment om haar positieve impact te erkennen” met een standbeeld.

Nalatenschap

“Er is 20 jaar verstreken sinds het overlijden van onze moeder en het moment is aangebroken om haar positieve impact in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de wereld te erkennen met een permanent standbeeld,” laten de prinsen weten in een verklaring. “Onze moeder raakte zoveel levens. We hopen dat het standbeeld al wie Kensington Palace bezoekt zal helpen om na te denken over haar leven en nalatenschap.’’ Koningin Elizabeth staat achter de plannen van haar kleinzoons.

Kensington Palace

Het standbeeld wordt het vierde monument in Londen ter nagedachtenis van de prinses. Het beeld zal een plekje krijgen in Kensington Palace, waar Diana woonde. Prinses Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk, toen ze in een tunnel in Parijs achterna werd gezeten door de roddelpers. De begrafenis van de populaire ‘Lady Di’ werd wereldwijd door miljoenen mensen gevolgd op televisie.

