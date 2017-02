13 dingen die je voortaan best eerlijk tegen me mag zeggen

We zijn natuurlijk hartstikke beleefd met z’n allen en dat is ook heel belangrijk, maar Libelle’s Elselien wil best wat vaker de waarheid horen.

Zeker wanneer ik…

1. Na een avondje bij de Italiaan best een pepermuntje kan gebruiken

Kleine moeite, groots plezier (vooral voor jou)

2. Er zo’n groen snotje uit m’n neus bungelt

Daar wil je toch zelf ook niet pas ná die 3 uur durende vergadering achterkomen?

3. Weer eens ben uitgeschoten met de poederdoos

Of mascaravegen op m’n wang heb. Of tandpasta in mijn mondhoeken.

4. Mijn nieuwe jurkje niet 3 kilo lichter, maar 6 kilo zwaarder doet lijken

Nu maar hopen dat kledingverkoopsters deze memo ook krijgen om toekomstig leed te voorkomen.

5. Die string onder die strakke rok beter kan verruilen voor een gezellige, naadloze Hema-boxer

Tja.

6. Nog een (sale)sticker onder m’n nieuwe laarsjes heb

DIT WIL TOCH HELEMAAL NIEMAND?

7. Best wat liever kan zijn voor m’n moeder

Ja toch, mam?

8. Wel dood lijk in die kleur

En dat is eigenlijk alles waar ‘pastel’ of ‘poeder’ voor staat.

9. Nu wel genoeg chips heb gegeten

Ik ken op dit gebied geen grenzen. Echt niet.

10. Ook echt aan m’n wijn-tax zit voor de avond

Beter voor mij. Beter voor jou. Beter voor de rest van de wereld.

11. Best iets minder dramatisch kan niezen

Want ik kán me best inhouden, maar heb er gewoon geen zin in.

12. Nu wel genoeg geld heb uitgegeven aan kleding/vakanties/onbenulligheden

Maar ja, ik had het wel écht allemaal nodig. Vooral dat zesde paar zwarte enkellaarsjes, die 28e streepjestrui en die 12e rode nagellak die nét even anders is.

13. Het weer eens alleen maar over mezelf heb

Oké, oké. Boodschap begrepen.

