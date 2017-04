Eetwedstrijd eindigt voor studente (20) in een tragedie

Caitlin Nelson, een 20-jarige studente, is op bizarre wijze om het leven gekomen: ze overleed nadat ze tijdens een eetwedstrijd op haar universiteit stikte in een pannenkoek.

De Amerikaanse Caitlin deed mee aan een pannenkoeken eet-wedstrijd op haar campus in de staat Connecticut toen de vierde of vijfde pannenkoek in haar keel bleef steken, schrijft The New York Post. Studenten van de verpleegopleiding zagen het gebeuren en deden hun uiterste best om Caitlin eerste hulp te verlenen, maar het mocht niet baten. De jonge studente werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze uiteindelijk overleed.

9/11

Caitlin was een eerstejaars op de universiteit, waar ze een opleiding tot sociaal werker volgde. Het is voor de familie van de Amerikaanse student de tweede tragedie die ze meemaken. Caitlin verloor haar vader, die politieagent was, op 5-jarige leeftijd tijdens de aanslagen van 9/11.

VIDEO: Spiritueel vlogger Manon legt uit hoe je naar je intuïtie kunt luisteren.

LEES OOK:

Bron: New York Post, RTL Nieuws. Beeld: iStock