Ieder koppel heeft andere ‘geheimen’ voor een goed huwelijk, maar volgens onderzoekers is het niet zo makkelijk en is er vaak een grote kans op scheiden. Of mensen dat te snel doen of niet (zie video), hier zou het door kunnen komen.

Een Amerikaanse journaliste is de archieven ingedoken en heeft op basis van eerdere studies een lijst gemaakt met kenmerken die ervoor zouden zorgen dat je meer kans hebt om te gaan scheiden. Die lijst bevat kenmerken van het geslacht van jullie kinderen tot je partners gezondheid. En zo zijn er meer:

Als je bent getrouwd voor je 18e, heb je 48% meer kans om binnen 10 jaar te scheiden dan mensen die op latere leeftijd zijn getrouwd. Misschien niet zo verrassend, maar als jij een kind wil en je partner dat niet zo ziet zitten, heb je 2 keer zoveel kans om te scheiden dan stellen die op één lijn zitten wat betreft hun kinderwens. Als je 2 zoons hebt, heb je bijna 37% meer kans op een scheiding, met 2 dochters zou dat volgens een onderzoek zelfs 43,1% zijn. Heeft jouw man een hoog testosteronniveau? Dan is de kans dat jullie gaan scheiden 43% groter. Als een van je kinderen ADHD heeft dan heb je 22% meer kans op een scheiding voordat dat kind 8 jaar oud is. Als je een kindje na de 20ste week van de zwangerschap of tijdens of vlak na de bevalling kwijt bent geraakt dan heb je 40% meer kans op een scheiding. Goed nieuws voor de ‘Boer zoekt Vrouw’-boeren: boeren hebben maar 7% meer kans op een scheiding. Hup boer Marc! Werk je zelf bij defensie? Dan heb je 25% meer kans op een scheiding dan wanneer je man dezelfde baan zou hebben.

Goed, het mag dan wel wetenschappelijk onderzoek genoemd worden, we moeten het wel met een flinke korrel zout nemen. Als het goed zit in jouw relatie dan is er natuurlijk niets om je zorgen over te maken. Ook al heb jij een kind met ADHD.

Bron: Telegraph.co.uk. Beeld: iStock