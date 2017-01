Kitty Gerritsen uit Voorst is ontroostbaar. Haar 8 maanden oude bulldogje Chica is op klaarlichte dag uit haar tuin gestolen toen zij even van huis was om de kinderen van school te halen. Het is de tweede klap voor het gezin, want Chica bleek ook nog eens afkomstig van een malafide fokker. Kitty sluit niet uit dat deze twee dingen met elkaar in verband staan.

Bron & beeld: Hart van Nederland