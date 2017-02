Eliza bleek 6 weken na haar bevalling alweer zwanger… Van een tweeling

OK, het ging niet zoals in het filmpje om 3(!) tweelingen in 26 maanden, maar de Australische Eliza schrok zich ook te pletter, toen ze 6 weken na haar bevalling erachter kwam dat ze wéér in verwachting was. Van een tweeling!

De baby’s waren natuurlijk hartstikke welkom, maar ze waren zeker niet gepland. Integendeel: “Ik geloofde de mythe dat je niet zwanger kan worden als je borstvoeding geeft. Daar klopt dus duidelijk niets van. Mijn dokter gebruikt mij nu om anderen te waarschuwen voor de ‘gevaren’,” zegt Eliza.

Geschrokken

De Australische vrouw wist gelijk dat ze zwanger was, maar ze kon het gewoon niet geloven. Toch bleek het waar. Toen haar zwangerschapsbuikje zichtbaar werd, besloot ze het nieuws ook te delen met vrienden en familie. Die schrokken net zo hard: “Mijn vader dacht eerst dat we zouden trouwen. Maar nee, hij werd opa van een tweeling: je had zijn gezicht moeten zien.”

Relatie

Eliza en haar vriend Ben zijn eigenlijk nog niet eens zo heel lang samen: pas 2 jaar. Ben kent zijn vriendin dus langer zwanger, dan zonder baby’s in de buik. Dat vindt het koppel zelf ook best wel gek. Desondanks gaat alles goed: “We vormen een goed team, onze relatie kan al die veranderingen goed aan. Ben is ook graag vader en hij is veel bezig met ons oudste kind nu ik meer aandacht moet geven aan de tweeling.”

Begin dit jaar beviel Eliza van haar tweeling. Haar belevenissen omtrent de zwangerschap en haar bijzondere familie houdt ze bij op haar eigen blog. Een leuke tip als je benieuwd bent hoe het van nu af aan verder zal gaan met dit gezinnetje.

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: AD.nl. Beeld: iStock