Ellemieke Vermolen deelt boodschap voor overleden kindje

Ellemieke Vermolen heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op de dood van haar zoontje vlak voor zijn geboorte.

Op het sociale netwerk plaatst ze een foto met daarin de tekst: “Every heart has a story to tell, keep the faith”. Op de achtergrond zie je letters die samen het woord ‘Love’ vormen. Bij de foto schrijft ze: “Our love will never end”.

Sergio Herman

Begin maart deelde Ellemieke en haar man Sergio Herman het verdrietige nieuws dat hun zoontje net voor de geboorte overleden is. Sergio plaatste al eerder een reactie op Instagram en vertelde dat het een verschrikkelijke tijd voor de familie is geweest.

Our love will never end…..#💞 Een bericht gedeeld door ELLEMIEKE VERMOLEN (@ellemieke_vermolen) op 22 Mrt 2017 om 6:27 PDT

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: ANP.