Ellemieke Vermolen deelt prachtige foto met emotionele tekst

Het zijn moeilijke tijden voor Ellemieke Vermolen, haar man Sergio Herman en hun 2 zoons. Begin maart overleed haar derde zoontje vlak voor zijn geboorte.

De wereld van Ellemieke en Sergio staat vanzelfsprekend op z’n kop. Wat een mooie periode had moeten zijn, veranderde in een nachtmerrie toen bleek dat het jongetje, dat Joshua Esra Sergio Herman zou gaan heten, niet meer leefde. Het kostte Ellemieke en Sergio al veel moeite om zwanger te worden: ‘Alles bij elkaar zijn we denk ik 2 jaar bezig geweest. Het medische circuit in. In overleg besloten we om het nog 1 maand aan te kijken en de periode daarna af te sluiten. En ongelooflijk: in juni was ik zwanger’, vertelde ze aan weekblad Flair.

Instagram

Op Instagram plaatste sinds Joshua’s overlijden enkele foto’s om haar zoontje te herdenken en iedereen te bedanken. Gisteren postte ze een prachtige foto van haarzelf met haar 2 jongens. Daarbij schrijft ze: ‘When te sun goes down, the stars come out. #strongfamily #countmyblessings #nothingbutlove.’

When the sun goes down, the stars come out ✨🌟💫#strongfamily #countmyblessings #nothingbutlove 💞 Een bericht gedeeld door ELLEMIEKE VERMOLEN (@ellemieke_vermolen) op 1 Apr 2017 om 12:04 PDT

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram Ellemieke, ANP