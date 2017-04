Slecht nieuws: Elton John is getroffen door zeldzame infectie

Het Britse popicoon Elton John moet voorlopig rust houden, want hij is getroffen door een zeldzame bacteriële infectie.

De zanger heeft tot en met 5 mei al zijn concerten afgezegd. Elthon John liep de infectie op tijdens een vlucht vanuit Chili en heeft het flink te pakken. Artsen verwachten dat de zanger helemaal gaat herstellen, maar dat kan alleen met absolute rust.

Naar alle waarschijnlijkheid kan Elton John zijn concertreeks in Las Vegas vanaf begin juni weer oppakken. We wensen hem veel beterschap, hij mag in ieder geval heerlijk uitrusten op een prachtige plek (zie video).

Bron: Show. Beeld: GettyImages