De reden dat Emma Thompson niet terugkeert in ‘Love Actually’ is heel verdrietig

Speciaal voor het Britse initiatief Comic Relief komt Love Actually met een (kort) tweede deel. Alleen zijn er twee hoofdrolspelers die we in dit vervolg moeten missen.

Emma Thompson speelde in Love Actually een getrouwd stel met Alan Rickman.

De acteur overleed verdrietig genoeg vorig jaar. Regisseur Richard Curtis ziet het daarom niet zitten om voor Comic Relief hun verhaal terug te laten komen. “Hij schreef me een brief waarin hij zei: ‘Lieverd, we kunnen niks voor je schrijven vanwege Alan’. Ik heb hem teruggeschreven dat dat natuurlijk niet kan. Het is nog te vroeg en te verdrietig”, vertelt de actrice.

“Het is te vroeg. Het is helemaal terecht omdat dit voor Comic Relief is, maar er werkelijk niks komisch is aan het verlies van onze dierbare vriend. Dit is het juiste besluit.”

Bron: Cosmopolitan. Beeld: ANP