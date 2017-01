Ga jij regelmatig met je moeder een middagje winkelen of gezellig koffiedrinken? Vooral blijven doen! Door vaak tijd met haar door te brengen zorg je er namelijk voor dat ze langer leeft.

Dat beweren wetenschappers van de Universiteit van Californië. Eenzaamheid zou een belangrijke rol spelen bij de achteruitgang van oudere mensen.

Weinig bezoek

Voor het onderzoek werden 1,600 volwassenen gevolgd met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Van de ouderen die weinig tot geen bezoek kregen overleed bijna 23% binnen 6 jaar na de studie. Van de ouderen die wél regelmatig bezoek kregen overleed 14% binnen 6 jaar na de studie.

Behoefte

”Die behoefte die we al ons hele leven hebben – aan mensen die ons kennen, ons waarderen en ons geluk brengen – gaat nooit weg”, zegt Barbara Moscowitz van het Massachusetts General Hospital tegenover The New York Times. ”Ouderen hechten vaak ontzettend veel waarde aan hun vriendschappen met familie en vrienden. Ze hebben vaak ook een veel grotere tolerantiegrens dan hun kinderen en kleinkinderen.”

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Shutterstock