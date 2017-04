Esra (18) door school achtergelaten op vliegveld Boedapest

Het is waarschijnlijk de grootste nachtmerrie van scholieren die op schoolreisje gaan naar het buitenland: alleen achtergelaten worden in een vreemd land. Het overkwam de 18-jarige Esra uit Haaksbergen. Misschien had ze haar koffer toch zoals in de video in moeten pakken.

Toen Esra Toprak vorige week vrijdag in het vliegtuig wilde stappen, was ze haar ID-kaart kwijt. Ze had al ingecheckt, maar bij de laatste controle kwam ze toch het vliegtuig niet in. De leraren stapten het vliegtuig wel in en lieten het meisje op het vliegveld achter. Aan AD vertelde de scholier haar verhaal.

Klasgenoot

Ze zocht haar hele tas door, maar kon haar ID nergens meer vinden en moest deze ergens op het vliegveld verloren zijn. Het meisje was een beetje in paniek, maar de leraren namen het niet zo serieus en stapte het vliegveld in met de tekst ‘Jullie hebben vast wel genoeg geld, dat wordt een leuk weekend’. Gelukkig besloot klasgenoot Joël bij het meisje te blijven zodat ze niet alleen was.

Gesprek ouders

Het ID van het meisje werd gevonden op de luchthaven en de twee konden een vlucht later nemen. Maar Esra had niet genoeg geld. Dankzij het spaargeld van haar klasgenoot kon ze een nieuw ticket boeken. De twee zijn veilig thuis gekomen, maar toch slaapt het meisje er al dagen niet goed van. Want wat was er gebeurd als ze geen geld en geen ID had? De school heeft gereageerd op het verhaal van Esra en bevestigd dat er iets niet goed is gegaan. De school gaat in gesprek met de ouders van de twee leerlingen.

