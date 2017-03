Estavana Polman is gespot met haar steeds groter wordende babybuik. En daarop is duidelijk te zien dat de handbalster relaxed door haar zwangerschap gaat.

Op Instagram deelt Estavana een foto waarop ze trots met haar babybuik loopt. Via hetzelfde medium maakte de aanstaande moeder eerder bekend dat ze in verwachting is van een meisje.

~ #pregnant #baby #zwanger Een bericht gedeeld door Estavana Polman (@estavanapolman) op 7 Mrt 2017 om 6:26 PST

Eerste kind

Voor Estavana is het haar eerste kind. Rafael van der Vaart heeft uit zijn huwelijk met Sylvie Meis al een zoon, Damián (10).

Bron: Show.nl, beeld: ANP