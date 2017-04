Als je beelden hebt gezien van president Donald Trump en first lady Melania die samen ergens arriveren, dan is het je misschien wel eens opgevallen dat de president vaak voorop loopt, een stukje voor zijn vrouw uit. Twee etiquette-experts laten hun licht schijnen op het gedrag van de president.

Afgelopen weekend reisden Donald en Melania Trump met Air Force One naar hun huis in Florida om daar Pasen te vieren. Het viel veel Twitteraars op dat de president bij het in- en uitstappen van het vliegtuig steeds een heel eind voor zijn vrouw uitliep, zonder op haar te wachten. Het ziet er wat ongemakkelijk uit, vinden de Twitteraars.

Bastard did it again pic.twitter.com/wAn4TqkiMs — Brasilmagic (@Brasilmagic) 18 april 2017

Andere presidenten

De Twitteraars vergeleken het gedrag van Donald Trump met dat van andere presidenten als Barack Obama en Ronald Reagan, die over het algemeen wel altijd samen met hun vrouw uit het vliegtuig stapten.

@Brasilmagic @KaraCalavera @NellSco Compare and contrast with this photo—and there are many others on the web that show the same thing. pic.twitter.com/ZbzW02Nnbg — Carl Maniscalco (@maniscalco_carl) 18 april 2017

@Brasilmagic @pattonoswalt love him or hate him; this is how a gentleman treats his wife. pic.twitter.com/O8oJb8Q2zK — gillwho? (@sarim0t0) 18 april 2017

Grote afstand

Etiquette-experts Jacqueline Whitmore zegt in de Huffington Post dat het wel gebruikelijk is dat een man vóór de vrouw loopt, als ze samen een trap afkomen. “De logica daarachter is dat als de dame struikelt, de man haar dan op kan vangen.” Maar dat gezegd hebbende, vindt Whitmore dat de grote afstand tussen het paar op deze foto’s “ook als ‘respectloos’ kan worden opgevat”. “Donald loopt niet 1 of 2 treden voor haar uit, maar een heel stuk. Hij vergezeld zijn vrouw dus niet.”

Eenheid

“Als je het vergelijkt met de foto’s van de Obama’s en de Reagans, dan zie je dat zij een eenheid zijn. Ze doen de activiteit samen”, gaat Whitmore verder. “In deze specifieke foto’s van de Trumps staat Melania duidelijk alleen. Misschien had Donald haast, of het kan een teken van zelf-absorptie zijn, maar ik vind dat hij zich anders zou moeten gedragen.”

Niet netjes

Een andere etiquette-expert, Elaine Swann, is het daarmee eens. “De man staat al onderaan de trap mensen te begroeten. Zijn vrouw staat ondertussen nog bovenaan, dan is niet netjes. Het juiste is om onderaan de trap op je echtgenote te wachten, haar hand te pakken en haar te assisteren bij de laatste treden van de trap”, aldus Swann. “Hij mag dan een president zijn, maar hij blijft ook een echtgenoot”, voegt Swann toe. “Hij moet zijn relatie in stand houden. En dat doe je bijvoorbeeld door kleine gebaren van hoffelijkheid.”

Gentleman

Het uitstappen uit het vliegtuig was natuurlijk een momentopname en het echtpaar is ook wel eens gezellig samen de trap af gekomen, maar het gebeurt wel vaker dat Trump op een afstandje van zijn vrouw loopt, of niet op haar wacht. Toen ze voor het eerst arriveerden bij het Witte Huis bijvoorbeeld, liep de president al de trap naar de entree op terwijl Melania nog uit de auto stapte (zie video). “Ook voor dat moment geldt dat de president op zijn vrouw had moeten wachten”, zegt etiquette-expert Swann. “De juiste manier om die trap op te gaan, is door je vrouw eerst te laten gaan en haar als gentleman te volgen. Of je nou president bent of niet.”

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron: Huffington Post. Beeld: AFP