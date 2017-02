Babynieuws voor Eva Duijvestein en Jan Jaap van der Wal

Geweldig nieuws voor actrice Eva Duijvestein en cabaretier Jan Jaap van der Wal: in april verwachten zij hun eerste kind. Een langgekoesterde wens…

De actrice is inmiddels 31 weken zwanger en is openhartig over de moeite die het heeft gekost om zwanger te raken. Eerst is het stel 4 jaar bezig geweest met adopteren, daarna volgde nog eens 4 jaar ‘het ziekenhuistraject’. In een interview met het tijdschrift LINDA. vertelt Eva hoe heftig dat was. “Het was een ongelooflijk zwaar proces. Het bepaalt je leven volledig. Ik zat onder de hormonen, moest plastesten doen op de set van series en films.”

Geslacht

Het lukte helaas niet meteen, want Eva kreeg een miskraam. Al gaf het haar ergens ook hoop. “Het kán dus.” Jan Jaap en Eva willen al wel verklappen wat het wordt, maar over de naam laten ze zich nog niet uit. “Het wordt een jongetje”, aldus de trotse aanstaande vader.

