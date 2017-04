Verdrietig nieuws voor Leontine en Marco Borsato: Ria, de moeder van Leontine is opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt Shownieuws. Ria werd 6 jaar geleden al eens getroffen door een beroerte. De familie heeft niet bekend gemaakt wat de precieze reden is voor Ria’s huidige ziekenhuisopname.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP