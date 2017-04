Het familiegraf van de ouders en jong overleden broer van Tonia Basseman werd de afgelopen maanden keer op keer vernield. Slapeloze nachten had de Enschedese ervan, tot ze gisterochtend samen met haar familie eindelijk de dader te pakken kreeg.

Het bleek te gaan om een 45-jarige man uit Enschede, die geen bekende is van de familie.

Lantaarn

Het graf op de Oosterbegraafplaats in Enschede werd niet zomaar vernield. De dader haalde elke keer alles weg dat bij het graf was neergezet, van bloemen, planten en een jarenoude rozenstruik tot een 30 kilo zware lantaarn. Vervolgens sprenkelde hij water over de aarde en harkte hij alles keurig aan.

”Kapot van”

”Een willekeurige voorbijganger zou het niet zijn opgevallen”, zegt Basseman. ”De rustplaats lag er heel kaal, maar op zich wel netjes bij. Maar wij wisten als familie natuurlijk wat er telkens was verdwenen aan spullen en mooie bloemen en planten. Je bent er helemaal kapot van.”

Familiegraf

Tonia’s broer, die op 21-jarige leeftijd stierf, ligt er sinds 1974 begraven. In 2000 is ook haar vader daar begraven en drieënhalf jaar geleden kreeg ook haar moeder daar haar laatste rustplaats. De vernielingen begonnen in maart. Daarna gebeurde dat zeker nog 10 keer. Tonia en andere familieleden hebben uiteindelijk om de beurt bij de rustplaats de wacht gehouden.

Verborgen camera

Er is uiteindelijk zelfs nog een camera geplaatst bij het graf, die begon te werken zodra er beweging werd gesignaleerd. Zo kreeg de familie uiteindelijk ‘goed beeldmateriaal’ van de dader in handen. Gisterochtend kwam de man weer, terwijl familieleden verscholen op de uitkijk stonden. Ze herkenden hem meteen en belden de politie.

Met de aanhouding valt een grote last van hun schouders. Maar de grote vraag blijft natuurlijk waarom? ”Hij is voor ons een wildvreemde.”

