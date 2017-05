Fatima openhartig over depressie van vriend Reamon

Fatima Moreira de Melo heeft voor het eerst openhartig gesproken over de depressie van haar vriend Reamon Sluiter. De tenniscoach belandde in een depressie na het overlijden van zijn grootouders én een nichtje van vier jaar oud.

”Ik stond echt aan de zijlijn, terwijl zijn situatie verslechterde”, vertelt Fatima in AD Magazine. ”Ik probeerde van alles om hem te helpen. Moest ik hem loslaten, opvrolijken, bewust maken van de depressie of gesprekken voeren? Maar dat is het moeilijke van een depressie: alles verneukt je. Ik drong niet tot hem door.”

Steun en toeverlaat

Toch was Fatima tijdens de depressie van Raemon zijn steun en toeverlaat. ”Nooit is de gedachte bij me opgekomen om weg te gaan of te stoppen. Dat komt ook omdat ik een zeer vasthoudend en positief type ben. Ik denk in oplossingen. Er is altijd hoop geweest. Mijn liefde voor hem was en is te groot.”

Medicijnen

Op aanraden van Fatima ging Raemon met wie ze nu negen jaar samen is, opnieuw hulp zoeken bij een psychiater. Raemon: ”Het eerste jaar heb ik medicijnen gebruikt. Daarna heb ik een manier gevonden om ermee om te gaan. Ik denk niet dat ik het ooit nog zo ver laat komen. Als ik terugkijk, heb ik het gevoel dat ik in die periode maar 5 procent uit het leven heb gehaald. Dat doet pijn. Om de tijd die ik vergooid heb. Voor haar, voor ons. Zeker als je ziet hoe snel het leven gaat. Fatima heeft me geleerd eerst zelf gelukkig te worden.”

Onvoorwaardelijke liefde

Fatima: ”Hij wilde er voor me zijn, maar kón het niet. Hij worstelde voortdurend. Als je van iemand houdt, voelt dat gewoon kut, maar ik heb wel geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is. Dat is dat je een deel van jezelf inlevert. Ik heb het me afgevraagd: wil ik mezelf wegcijferen? Kan ik dat? Ja dus. Ik heb mijn eigen behoeftes opzij geschoven.”

Bron en beeld: Show.nl/ANP