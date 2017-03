Floortje Dessing legt haar werk tijdelijk stil

Globetrotter Floortje Dessing (te zien in bovenstaande video) moet het even rustig aan gaan doen. Op Twitter schrijft de presentatrice dat ze ‘iets te hard heeft geleefd de afgelopen maanden. Even van de radar’.

Gelukkig benadrukt ‘Flora’, zoals ze zichzelf in het buitenland altijd voorstelt, dat het dit keer niet ernstig is. ‘Gewoon een beetje gaar’, schrijft ze. In 2014 moest de BNN-presentatrice haar reis door Iran afbreken vanwege een – zo bleek later – hersenvliesontsteking. In 2012 werd Floortje getroffen door knokkelkoorts en onderging ze een nieroperatie.

Ben weer eens gevloerd: iets te hard geleefd denk ik de afgelopen maanden.. even van de radar — floortje dessing (@floortjedessing) 21 maart 2017

Niks ernstigs trouwens!! Gewoon beetje gaar — floortje dessing (@floortjedessing) 21 maart 2017

