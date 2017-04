Waarom de foto van dit meisje de wereld overgaat

Als je als klein meisje gek bent op paarden, is er natuurlijk niets leuker dan er met een op de foto gaan. Dat is dan ook precies wat dit meisje wilde. Het pakte alleen iets anders uit.

Want toen de foto eenmaal genomen was, ontdekte ze dat niet alleen zij, maar ook de Clydesdale achter haar, het reuze naar zijn zin had. Grote kans dat ze dit kiekje uitvergroot boven haar bed heeft gehangen.

Ook sterren kunnen trouwens photobomben als de beste. Onze favoriet is toch wel Adele, die in de video fans verrast die nietsvermoedend op de foto willen gaan.

Bron en beeld: Imgur.com