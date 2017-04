Grote ophef om foto van Melania die in het Witte Huis hangt

First Lady Melania Trump is bijna nog meer in het nieuws dan haar man Donald Trump. Dan verhuist ze wel naar Witte Huis, dan weer niet omdat ze ongelukkig is (zie video). Deze keer is het een foto van Melania die het hele internet over gaat.

Bij de rol van First Lady hoort ook een officieel portret in het Witte Huis. Maandag werd onthuld welke foto van Melania Trump er gekozen is en meteen na de onthulling ontstond er enorme ophef om dit portret. De foto is duidelijk erg bewerkt en het gezicht van Melania zou veel te glad zijn volgens de reacties op social media. Om nog maar niet te spreken over de joekel van een ring die ze zo duidelijk mogelijk in beeld hebben gebracht:



