Foto van ‘perfecte moeder’ gaat het internet over – zie jij wat er niet klopt?

Afgelopen maandag verscheen er op internet een foto van de ‘perfecte moeder’ Aimee en haar baby. De foto werd net als de campagne voor jonge meisjes in de video door het beautymerk Dove online gezet, maar er bleek één ding niet te kloppen aan de foto.

De vrouw op de foto bestaat namelijk niet, maar werd speciaal voor de campagne gemaakt op basis van een ingewikkeld algoritme en foto’s van echte moeders die wel worden gebruikt in de media. De foto van de prachtige vrouw met blond haar, groene ogen en een fantastische huid zorgde al snel voor negatieve reacties op social media. “Deze foto legt alleen nog maar meer druk op moeders”, schreef iemand onder het bericht op Twitter. Daarmee wordt de boodschap van de campagne alleen nog maar extra duidelijk: elke moeder is op haar manier een perfecte moeder.

Is there a perfect mum? Tell us what you think #realmums pic.twitter.com/AxIm4nhU8B

— Baby Dove (@BabyDoveUKI) 3 april 2017