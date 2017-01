Fotoboek vol babyfoto’s gevonden in de Waal: ‘Wie herkent deze mensen?’

Voor veel mensen zijn hun fotoalbums hun meest waardevolle bezit. Toen Bas Lemmers onlangs een fotoboek met babyfoto’s vond op een strandje langs de rivier de Waal, was hij dan ook vastbesloten om de eigenaar te vinden. Hij plaatste een oproep op Facebook.

Niet beschadigd

Het boek was nat, maar de foto’s waren nog niet beschadigd of verweerd, schrijft Bas. “Ik denk dat het niet lang in het water heeft gelegen.”

Niels?

Op de foto’s is een baby te zien, die mogelijk Niels heet. Die naam staat namelijk op een houten bolderkar op een van de foto’s. Er staan ook andere mensen op de kiekjes, waarschijnlijk de ouders en grootouders. “Wellicht kent iemand deze mensen? Misschien willen ze het boekje heel graag terug.”

