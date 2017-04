Vader maakt angstaanjagende foto’s van dochtertje

Vader en grafisch ontwerper Stephen (32) hield zijn familie en vrienden flink voor de gek met de foto’s die hij deelde van zijn dochtertje Hannah. Het 18 maanden oude meisje bevond zich op zijn zachtst gezegd in nogal eh… gevaarlijke situaties.

Doordenker

Geen zorgen, de foto’s van Hannah zijn niet echt. Stephen photoshopte zijn dochter in deze benarde posities om mensen aan het denken te zetten. “Het leek me leuk om te kijken hoe vrienden en familie zouden reageren als ze iemand van wie ze houden in zo’n gevaarlijke situatie zouden zien”, vertelt de vader.

Beenmergtransplantatie

Maar de foto’s van Hannah zijn niet alleen maar grappig bedoeld. Kleine Hannah heeft namelijk al heel wat voor haar kiezen gehad. Ze had een heel zeldzame auto-immuunziekte waarvoor ze chemotherapie kreeg en een beenmergtransplantatie.”

Extra veel foto’s

Haar leven werd gered door een anonieme Duitse donor en het gaat nu weer goed met Hannah. “Geweldig, maar ze heeft door haar ziekte natuurlijk wel heel veel ‘normale dingen’ uit haar eerste levensjaar gemist. Daarom maken we nu extra we nu extra veel foto’s van dingen die we toen niet konden.

Bewustwording

Naast de grappige kant van de fotoserie hoopt Stephen dat zijn fotoserie helpt om bewustwording te creëren om ook beenmergdonor te worden. Benieuwd hoe dat precies in zijn werk gaat? Klik hier.

Bron: Scarry Mommy. Beeld: iStock