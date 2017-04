Foto’s: Koningin Máxima ontmoet Ivanka Trump

Terwijl Nederland zich opmaakt voor de 50e verjaardag van koning Willem-Alexander (zie video), vloog Máxima nog even snel naar Berlijn voor een paneldiscussie over vrouwelijk ondernemerschap. Daar ontmoette ze niemand minder dan ‘first daughter’ Ivanka Trump.

De dames praatten met andere topvrouwen over de economische positie van vrouwen. Ook bondskanselier Angela Merkel en Christine Lagarde, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds waren erbij aanwezig.

Poseren

Na de paneldiscussie poseerden Máxima en Ivanka nog even samen voor een paar foto’s. Máxima schittert in een nieuw jurkje met bloemen van modehuis Natan, meldt de website Modekoningin Máxima.

Bron: ANP, Modekoningin Máxima. Beeld: ANP