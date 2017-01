Heftig: vrouw deelt voor- en na foto’s van een paniekaanval

De Engelse Amber Smith heeft een emotioneel bericht geschreven op Facebook, dat al 10-duizenden mensen hebben gedeeld. Ze maakt met voor- en na foto’s pijnlijk duidelijk wat voor effect een paniekaanval heeft.

Ze hoopt zo het taboe dat op psychische problemen rust te doorbreken.

Amber schrijft: “Bovenste foto, wat ik laat zien via sociale media. Mooi aangekleed, make-up gedaan, aantal filtertjes over de foto heen. Mijn normale kant.Onderste foto: vanavond genomen kort nadat ik een paniekaanval kreeg, vanwege mijn angststoornis. Ook een normale kant, maar een die velen niet zien.”

Taboe

Zo blijkt maar weer wat er allemaal kan schuilgaan achter zo’n vrolijke mooie foto. Amber vervolgt hoe moe ze ervan wordt dat er vandaag de dag nog zo’n stigma rust op problemen rond geestelijke gezondheid. “Ik vind het verschrikkelijk dat zoveel mensen onwetend en veroordelend zijn. Ze zeggen dat 1 op de 3 mensen vroeg of laat in hun leven problemen krijgt op dit gebied. 1 op 3! Stel je voor hoeveel mensen dat wereldwijd zijn. En desondanks voer ik al jaren een strijd met mijn depressie en angststoornis en krijg ik nog steeds commentaren als: ‘Daar kom je wel overheen’, ‘je hebt geen medicijnen nodig, je moet gewoon wat blijer doen’, en ‘je bent te jong om daaraan te lijden.'”

Ik ben sterk

Rot op, scheldt ze vervolgens. “Dat ik er van de buitenkant prima uitzie, betekent niet dat ik niet elke dag met de monsters in mijn hoofd moet vechten. Iemand zei tegen me: ‘Waar ben jij eigenlijk zo somber over op jouw leeftijd?’ Wow, echt wow.

Ik ben een sterk persoon, ik ben door heel wat moeilijkheden gekomen in mijn leven (net als ieder ander) en het komt wel goed met me. Ik heb een geweldige familie en fantastische vrienden om me heen, die het geduld hebben om me te helpen en ondersteunen.”

“Aan iedereen die door hetzelfde heengaat, asjeblieft, lijdt niet in stilte. Er is zoveel steun – Wees niet bang om om hulp te vragen.”

“Dit is waarom ik niet genoeg kan benadrukken dat het geen moeite kost om altijd aardig te zijn tegen anderen. Pest elkaar niet, praat elkaar niet de grond in en moeilijkst van al: veroordeel een ander niet (zoals we allemaal weleens hebben gedaan). We zijn allemaal mensen, ongeacht onze leeftijd, kleur, religie of wat we verdienen. Dus help elkaar omhoog en bouw op elkaar, in plaats van elkaar af te breken.

Peace & love guys ☮ ❤️”

Ze besluit met een oproep haar bericht te delen, voor meer aandacht voor het probleem. Hoe meer bewustwording er is, hoe minder mensen die zullen lijden in stilte. Aan die oproep geven mensen nu massaal gehoor.

Bron: Bustle. Beeld: iStock