Deze fotoserie laat zien hoe bijzonder de band tussen grootouder en kleinkind is

Ivette Ivens, een fotografe die vooral bekend staat om haar indrukwekkende borstvoedingsportretten, heeft nu een nieuwe fotoserie gemaakt die op indrukwekkende wijze laat zien hoe mooi de band tussen een kleinkind en zijn grootouder kan zijn.

In de fotoserie, die Generations heet, zien we de ouders en de kinderen (Kevin van 5 en Dilan van 3) van de fotografe. Ivette woont al jaren in de VS, maar haar ouders wonen in haar geboorteland Litouwen. Eens per jaar reist ze met haar gezin naar het land om haar ouders te zien.

Herinnering

“Mijn ouders zijn niet meer de jongsten, dus iedere keer als ik terug naar huis ga vraag ik me af hoe vaak we elkaar nog zullen zien”, vertelt de fotografe aan Country Living. “Het is een verdrietige gedachte maar het is niet tegen te houden. Op een dag zullen ze er niet meer zijn en daarom heb ik deze foto’s gemaakt. Zo kunnen mijn kinderen later zien wat voor mooie, waardevolle momenten ze met hun opa en oma hebben beleefd.”

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock