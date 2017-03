Fred van Leer onthult (vrij bizar) sokkengeheim

Stylist Fred van Leer was gister te gast in de radio-uitzending van Mattie Valk en zijn tijdelijke co-host John Williams. Het gesprek begon met zijn nieuwe plannen, maar ging al snel over… sokken.

Fred had namelijk in een interview gelezen dat Mattie geregeld 2 verschillende sokken draagt. Fred: “Ik hou nog steeds van je, maar ik las dat jij weleens 2 verschillende sokken aan hebt. En als ik ergens een hekel aan heb…”

In Talkies Magazine vertelde Mattie inderdaad dat hij zo vroeg op moet, dat hij soms in het donker zijn sokken pakt. “Het gebeurt me vaker dan me lief is. Maar dan is het kwart voor 4 en tast ik volledig in het duister. Dan pak ik gewoon 2 sokken.”

Geen excuus

Fred vindt het geen excuus: “Doe dan een lichtje aan! Sokken zijn voor mij heilig. Die moeten matchen.” En dan komt-ie: Freds tip om dat voor elkaar te krijgen: “Het is echt gênant en het spijt me, maar ik koop sokken, ik draag ze en gooi ze weg.” Gelukkig zegt hij er ook bij dat hij niet vaak sokken draagt, hij loopt bijna altijd op blote voeten in zijn schoenen. Hij koopt dus niet, zoals Mattie verbaasd vraagt, 365 paar sokken per jaar. Gelukkig maar.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress