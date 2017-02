Bioloog, dierenliefhebber en tv-presentator Freek Vonk werd vorige week tijdens het filmen voor een nieuw tv-programma aangevallen door een haai. Hij kwam er met wat beten en honderd hechtingen nog goed vanaf. Maar nu blijkt dat de vrolijke dierenvriend mogelijk schade overhoudt aan zijn stoeipartij.

Tekst gaat door onder de video.

Bovenarm aan stukken

Afgelopen week was Freek niets vermoedend bezig met de opnames voor een nieuw programma toen hij werd aangevallen door een haai. Zo schreef hij op zijn Facebookpagina: “De grote open wond op mijn bovenarm was te heftig om te laten zien op social media, maar de hechtingen daarentegen zien er wél schitterend uit! Onvoorstelbaar hoe mooi dit gelukt is, zeker gezien het feit dat mijn bovenarm aan stukken lag en ik zelfs mijn spieren zag zitten!”

Geen gevoel

Vanuit het Jackson Memorial Hospital in Miami laat Freek weten dat het gevoel in zijn onderarm niet terug is. “Ik heb nog steeds geen gevoel in de huid van mijn onderarm. Deze zenuwen zijn dus helaas wel zwaar beschadigd. Maar zenuwen kunnen regenereren, dus dit gevoel zou terug kunnen komen in een paar weken of maanden. Garanties zijn er echter niet”, vertelt de bioloog op zijn Facebookpagina.

Haai-five

Omdat de dierenvriend zoveel hechtingen heeft gehad liggen er nog wel wat gevaren op de loer, zoals infectie. Daarom heeft het ziekenhuis besloten dat Freek nog wel even onder toezicht moet blijven. Freek blijft ondertussen de optimist zelve en grapt vanuit zijn ziekenhuisbed: “Ik hoop jullie allemaal binnenkort weer met mijn rechterarm een grote ‘haai five’ te kunnen geven.”

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP, Facebook