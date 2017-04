Zó ziet het bijzondere geboortekaartje van Lieke van Lexmonds zoontje Zef eruit

Op 2 april werd het tweede zoontje van Lieke van Lexmond geboren. Zef is inmiddels ruim 3 weken oud en mama Lieke is tot over haar oren verliefd op de kleine man. Op Instagram deelde ze vandaag het geboortekaartje van Zef. “Een klein kunstwerkje”, schreef ze erbij. Dat is het zeker!

De geboortekaart van onze lieve Zef. #eenkleinkunstwerkjegeworden #🍀 #meteengoudenrandje #ZoGewenstLieveling (tip: @fleurdesfleurs ) Een bericht gedeeld door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 26 Apr 2017 om 1:29 PDT

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram, ANP