Fotograaf weigert geboorteshoot om bizarre reden

Een aanstaande moeder was op zoek naar een geboortefotograaf om haar bevalling vast te leggen, maar de fotograaf in kwestie weigerde de fotoshoot als ze een keizersnede zou krijgen.

In het app-contact, dat de zwangere Amerikaanse doorstuurde naar de website Sanctimommy, gaat de fotograaf helemaal los als hij/zij hoort dat de aanstaande moeder een keizersnede zal krijgen (waar ze zelf niet eens om gevraagd heeft). Want ‘een operatie is geen geboorte’.

VIDEO: Moeder deelt haar bevalling live op Facebook.

‘Het echte moederschap’

Omdat dit blijkbaar niet vernederend genoeg is, doet de fotograaf er nog een schepje bovenop. “Hoe je het ook wendt of keert, het is geen geboorte. En ik wil er zeker niet bij zijn om daar foto’s te maken. Als je besloten hebt om het echte moederschap een kans te geven en een echte geboorte hebt, laat het me weten en dan kunnen we een afspraak plannen.”

Zware taak

Wij kunnen wel raden wat de zwangere vrouw zou willen antwoorden. Maar de fotograaf moet nóg iets kwijt. “Het moederschap is zwaar; als ik jou was zou ik er twee keer over nadenken als je in zo’n vroeg stadium al de makkelijke weg kiest.”

Bron: Good Housekeeping, Sanctimommy. Beeld: iStock