Stel is geboren op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis en trouwt 50 jaar later

Alison en James kwamen op dezelfde dag en op dezelfde kraamafdeling ter wereld. Ze trouwden 50 jaar later nadat ze elkaar weer tegenkwamen op Facebook.

De Britten werden in 1967 slechts enkele meters van elkaar geboren in Glouchestershire. Het stel zat vervolgens enkele jaren in dezelfde klas op de basisschool, maar ze verloren het contact toen James’ moeder overleed toen hij 8 was en hij met zijn vader verhuisde om bij zijn stiefmoeder te gaan wonen.

Een berichtje op Facebook

Pas járen later, in 2012, kwam James Alison tegen op Facebook en stuurde hij haar een berichtje. “Hij vroeg me wanneer ik jarig was, terwijl hij dat natuurlijk heel goed wist. We spraken een paar dagen na de Kerst af en zagen elkaar daarna steeds vaker. Sindsdien zijn we samen”, vertelt Alison aan Metro.

Voorbestemd

Alison trouwde toen ze 21 was, maar verbrak het huwelijk 10 jaar later. “Mensen zeggen dat het voorbestemd is dat James en ik elkaar weer tegenkwamen omdat we zoveel gemeen hebben. Ik geloof dat ook”, aldus Alison.

