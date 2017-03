Nog eventjes geduld: de lente lijkt er toch weer aan te komen

Gisteren is de lente officieel begonnen, maar het weer lijkt helaas meer op herfst. Maar er is goed nieuws: er lijkt mooi weer aan te komen! Kunnen we weer lekker de tuin in met het gereedschap van Loes (zie video).

We moeten het nog een paar dagen met dit grijze weer doen, maar na het weekend lijkt dat anders te worden. Geen regen en wind meer, maar minder buien, meer zon en hogere temperaturen. Het zou zelfs op kunnen lopen tot 15 graden. Volgens weerman Ben Langkamp is er 50% kans dat het zelfs warmer wordt dan 15 graden.

Weekend

De kans op neerslag wordt na het weekend kleiner en dit weekend wordt het dan ook al droog en met temperaturen rond de 12 graden al best lekker. Betekent dat dat er een kleine kans is op een drankje op het terras volgende week? We hopen het zo…

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.