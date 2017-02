Je hebt mensen die helemaal team koffie zijn en je hebt mensen die er helemaal niets van moeten hebben. In dat laatste team zit ik. Hoe vaak ik ook het ook probeer, ik ga het gewoon niet lekker vinden. Geef mij maar zo’n theetje als in de bovenstaande video.

Koffie drinken wordt al tijden als normaal gezien. Iedereen doet het. Iedereen vindt het lekker. Maar ik (en vast nog heel veel mensen met mij) niet. Ben jij ook geen fan? Dan herken je deze dingen vast ook:

1. Dat jij altijd als enige op de vraag “Iedereen koffie?”, “Nee, liever thee” moet antwoorden.

2. En dat mensen maar niet kunnen (of stiekem niet willen) onthouden dat je geen koffie drinkt.

3. “Waarom drink je geen koffie?” Omdat ik het niet zo lekker vind. Voor de 385e keer.

4. En dat die mensen je dan willen overtuigen dat je het echt wel kunt leren drinken.

5. “Maar een cappuccino dan? Met heel veel melk en maar een heel klein beetje koffie?” Nee, ik ben geen klein kind. Ik lust gewoon geen koffie. Ook niet als het een heel klein beetje is.

6. “Vind je het dan ook niet lekker ruiken?” Het is voor veel mensen lastig te accepteren dat je echt geen koffie drinkt.

7. Dat iedereen zijn koffie al op heeft en jij nog een half glas thee voor je hebt staan. Thee is gewoon écht veel warmer.

8. Dat is ook meteen de reden dat je bij een afspraak vaak maar een glaasje water neemt in plaats van thee. Anders zit je daar over 1,5 uur (oké voor je gevoel dan) nog met je theetje.

9. Als de anderen op kantoor om 4 uur een koffietje gaan halen tegen het dipje, moet jij het gewoon met je theetje doen. En dan heel hard proberen om niet constant te gapen.

10. Als iemand vraagt of je op de koffie komt, twijfel je of je moet zeggen dat je het niet lust. Maar zo letterlijk zullen ze het toch niet bedoelen?

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Beeld: iStock