Geen uitzaaiingen gevonden bij Nicolette Kluijver

Goed nieuws voor Nicolette Kluijver: ze kreeg vandaag de uitslag van de CAT-scan te horen en er zijn geen uitzaaiingen ontdekt. “Het zit alleen in de longen.”

Dat maakte haar collega en goede vriend Dennis Weening vanavond bekend in RTL Boulevard. Dennis denkt dat Nicolette er snel weer helemaal bovenop komt. Ook zal ze volgend seizoen gewoon te zien zijn in Expeditie Robinson, zegt Dennis.

Beginnende vorm van longkanker

Nicolette maakte vorige week bekend dat er een beginnende vorm van longkanker bij haar was ontdekt. Om die reden legde ze per direct al haar werkzaamheden stil. Er zal binnenkort een deel van haar linkerlong verwijderd worden. “We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk”, aldus Nicolette.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Shownieuws, ANP