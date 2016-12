Brandon kreeg op 20 december hartverscheurend nieuws: zijn vriendin Kylee was omgekomen bij een verkeersongeluk. De Amerikaan besloot een brief aan zijn Kylee te schrijven en deze op Facebook te delen. Hij verklapt hierin hun grootste geheim.

Je liet me beloven om nog aan niemand te vertellen dat we een kindje verwachtten tot je 20 weken zwanger was en we wisten of het een jongetje of meisje zou worden. We zouden er een grappige video van maken waarin we het met iedereen zouden delen. Je was 18 weken zwanger en ik ben jullie gisteravond allebei verloren.

Ook al heb ik mijn kindje nooit kunnen ontmoeten, de liefde die ik voor hem of haar voelde was iets dat ik nog nooit gevoeld heb. Het was geweldig om voor de allereerste keer naar het hartje te luisteren en tijdens de echo naar de beelden te kijken van het kleine leventje dat in je groeide. Ik kon niet wachten om vader te worden en voelde me iedere dag gezegend dat dit kindje zou opgroeien met jou als zijn moeder.

Het is me niet gelukt om het nieuws helemaal voor me te houden, ik was gewoon té enthousiast. Toen je hoorde dat ik een paar familieleden en vrienden ons goede nieuws verteld had, riep je: ‘Brandon, je kunt ook nooit een geheim bewaren!’ Ik glimlachte en zei dat ik gewoon te blij was.

Lieve Ky, jij was de allerbeste moeder geweest. Je hebt me zo gelukkig gemaakt. Jij was mijn toekomst. Iedere beslissing die ik nam, maakte ik met jou in mijn achterhoofd. Het spijt me dat ik mijn belofte breek door iedereen al eerder over je zwangerschap te vertellen, maar ik ben zo trots op je. Je vertelde me iedere week weer wat nieuws over ons kindje. Dat het nu de grootte van een sinaasappel had of dat het nu al oogleden kreeg. Ik wilde voor jullie de allerbeste man en vader zijn, maar het is me niet gelukt om jullie veilig te houden.

Ik had met je mee moeten gaan die avond. Als ik niet thuis was gebleven omdat ik moe was, waren de dingen anders gelopen. Wat is de wereld gek en wreed als het besluit om een schone, prachtige en onschuldige ziel als jij weg te nemen in plaats van die van mij. Ik wou dat ik met je van plaats kon wisselen.

Ik beloof je dat ik de man zal blijven waarvoor je ooit viel. Ik beloof je dat ik iets moois zal doen met het leven dat ik nog heb. Ik beloof je dat ik je trots zal maken. Ik beloof je dat ik stil zal staan bij al het moois dat ik heb. Ik beloof je dat ik de mensen die ik liefheb vaker zal zeggen dat ik van ze hou. Ik wou dat ik dat jou gezegd had voordat je die avond van huis vertrok. Maar in mijn hart doe ik dat en ik weet dat je dat wist.

Deze kerst zou de mooiste ooit worden. Ik staar op dit moment naar de kunstboom die ik samen met jou heb uitgezocht. Waarschijnlijk had ik weer niet kunnen wachten met het openmaken van de cadeautjes en zou jij weer zeggen dat ik geen geheimen kan bewaren. Er zouden cadeautjes onder liggen die ik voor je had gekocht, maar er ligt nog niets onder. Ik had de cadeautjes nog niet ingepakt. Ik had een spiegel voor je gekocht zodat je je make-up eens ergens anders kon doen dan samen met mij in ons kleine badkamertje. Ik had boeken voor je omdat je zo van lezen houd. Een thermobeker om mee te nemen naar je nieuwe baan als lerares waar je zo naar uitkeek. Een muts die zo mooi bij je sjaal paste. Camouflagekleding voor als we zouden gaan jagen zodat je die van mij niet meer hoefde te lenen. Grappig sokken en een trui om je warm te houden… Ik kan ze alsnog inpakken als je dat wilt?

We hebben maar een korte periode met elkaar samengewoond, maar mijn huis werd meteen gevuld met jouw warmte en energie. Het ruikt er nog naar jouw geurtje, mijn kast is nog gevuld met jouw kleren, je jas hangt nog aan de kapstok en je sneeuwlaarzen staan nog precies daar waar je ze die avond hebt neergezet. Maar het voelt zo leeg nu. Ik mis je hier. Ik vind altijd een oplossing voor dingen en help mensen graag, maar ik weet op dit moment niet wat ik moet doen. Ik voel me zo hulpeloos. Ik wacht nog steeds tot je gewoon binnen komt lopen. Ik hou zo ongelooflijk veel van je Kylee. Ik weet zeker dat jij de allerbeste moeder van de hemel bent als ons kleintje in juni wordt geboren. Ik wou dat ik zijn gezichtje voor één keer zou kunnen zien. Het zou vast zo mooi zijn geweest als die van zijn moeder. Fijne kerst lieve schat, ik beloof je dat ik mijn cadeautjes pas op kerstochtend openmaak.

De prachtige brief van Brandon is inmiddels ruim 222 duizend keer gedeeld en massaal geliked. Ondertussen is ook al ruim 23 duizend euro ingezameld via GoFundMe om Kylee een mooi afscheid te kunnen bezorgen.

