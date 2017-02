Met deze ‘geheime’ Netflix codes kun je overal je favoriete serie kijken

Een ‘geheime’ lijst met Netflix-codes is onthuld. Hiermee kun je altijd en overal naar jouw favoriete films en tv-series kijken.

Vind jij de keuze op Netflix soms ook beperkt? Dat komt omdat je alleen films en series te zien krijgt die aansluiten bij je voorkeuren. Daardoor krijg je heel veel andere series en films niet te zien, tenzij je op de exacte titel zoekt.

Complete Netflix-bestand

Gelukkig kun je met codes het complete Netflix-bestand zichtbaar maken. Zo werkt het:

elke Netflix-pagina heeft een unieke code die volgt na de URL: http://www.netflix.com/browse/genre/

Thrillers

De pagina ‘thrillers’ heeft bijvoorbeeld code 8933, films met Meryl Streep vind je onder code 74188 en ‘Nederlandse Films’ hebben code 10606. Alle films, series en documentaires zijn zo in categorieën opgedeeld.

Volledige lijst

Met een lijst van alle codes kun je dus eindeloos rondstruinen in de gigantische videotheek van Netflix.

Bekijk de volledige lijst. Klik je onderaan op Extended list here dan kun je elke categorie die er is opzoeken. Kopieer de code van het genre dat je wilt bekijken en typ deze URL in: http://www.netflix.com/browse/genre/[code]

Duizenden opties

Omdat de website continu verandert, werken sommige codes niet meer. Ook kunnen er soms andere codes zijn per regio. Nog niet alle content is in Nederland beschikbaar, maar daar wordt aan gewerkt. Dan nog zijn er duizenden opties beschikbaar. Daar zit vast een leuke nieuwe serie tussen.

