Dít zijn de geheime signalen die Elizabeth met haar handtas geeft

Ze horen net zo bij koningin Elizabeth als haar pastelkleurige mantelpakjes, haar kroon en haar corgi’s dat doen; de Launer handtassen – zo’n 200 in totaal! Nu blijkt dat Elizabeth met gebruik van die handtassen instructies geeft aan haar personeel. Gebarentaal, maar dan geheim. (En bij een gesprek als in bovenstaande video zouden wij er metéén gebruik van maken).

Volgens royalty deskundige en wetenschapper Hugo Vickers, geeft de monarch met haar handtas én haar ring geheime signalen aan haar staf dat ze klaar is met de conversatie en wil doorlopen.

Dat doet ze allereerst door haar handtas van de ene hand in de andere hand over te nemen. Als ze haar tas op een tafel plaatst is ze klaar om binnen vijf minuten helemaal te vertrekken. Een derde teken is een soort noodoproep: frummelt ze aan haar ring, dan wil ze zo snel mogelijk het gesprek achter de rug hebben.

“U mag nu vertrekken majesteit, dit gesprek is te saai” Over de dan te hulp schietende bodes zegt Vicker: “Gelukkig vermommen ze het als een aardige boodschap. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘De Aartsbisschop van Canterbury zou u ontzettend graag ontmoeten’.”

Afijn. Als je net enthousiast in gesprek bent met Queen E. en ze gaat draait aan sieraden, dan weet je dus voortaan de waarheid: namelijk dat je géén onderhoudende gesprekspartner bent. Dan komt ‘de Aartsbisschop langs’, en weg is ze…

Goodbye @CharterhouseEC1 and thank you for a wonderful visit! pic.twitter.com/cTg1xcwTTR — The Royal Family (@RoyalFamily) 28 februari 2017

Wat Queen Elizabeth trouwens in die tas heeft zitten? Een bril, een spiegeltje en een bijpassende portemonnee (ze is tenslotte de koningin).

