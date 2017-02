Geld gevonden? Dit is de reden waarom je het beter niet mee kunt nemen

Heb je weleens geld gevonden op straat en het mee naar huis genomen? Niets om je schuldig over te voelen, zou je denken. Maar voor de 23-jarige Nicole Bailey liep het anders af.

De Britse vrouw zag 20 pond op straat liggen en nam het mee. Ze wist niet dat het geld van een man was die het bij de pinautomaat had laten vallen. Hij lichtte het personeel in dat hij zijn geld kwijt was en zij zagen op camerabeelden dat de vrouw het meegenomen had.

Boete

Het personeel schakelde de politie in en Nicole werd al snel verhoord. Ze ontkende het eerst gedaan te hebben, maar moest het toen ze de camerabeelden zag toch wel toegeven. Nooit eerder kwam ze in aanraking met de politie, maar dit voorval leverde haar een strafblad op. Ook kreeg de vrouw een boete van 175 pond. De politie waarschuwt nu mensen dat ook het meenemen van geld op straat diefstal is. Wat zou jij hebben gedaan in deze situatie?



Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.