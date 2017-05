Een gelukkig huwelijk? Doe dít iedere dag met je partner

In bovenstaande video geeft liefde- en passievlogger Guusje al 5 goede tips voor een gelukkige relatie. Volgens recent Brits onderzoek kunnen we daar nu nog iets aan toevoegen: geef elkaar eens een massage!

De onderzoekers nodigden 19 stellen uit om een 3-weken-durende massagecursus te volgen. Na de sessies werd de participanten gevraagd om een aantal vragen in te vullen over hun fysieke en mentale gesteldheid, of ze last hadden van stress en hoe tevreden ze waren met hun relatie.

Gelukkiger

Gedurende de weken zagen de onderzoekers de antwoorden op bovengenoemde vragen veranderen. De stellen voelden zich zowel fysiek als mentaal beter, ervoeren weinig stress én waren blijer met hun relatie. En het goede nieuws: ook 3 weken na het afronden van de massagecursus bleven deze gevoelens op pijl.

Baadt het niet…

Natuurlijk is dit onderzoek door Britse wetenschappers kleinschalig en moet aanvullend onderzoek gaan bewijzen of massages daadwerkelijk een positief effect hebben op je relatie, maar wij zien voorlopig geen reden om niet alvast met een fijne massage te beginnen. Ga jij het proberen?

Bron: Dr. Oz. Beeld: iStock