Geniaal: vader krijgt baby stil door één geluid te maken

Wauw! Deze vader heeft een briljante truc om zijn dochtertje te laten stoppen met huilen. Hij maakt slechts één geluid met zijn stem, en daarmee krijgt hij de baby stil.

De video waarin Daniel Eisenman de truc demonstreert met zijn dochter Divinia werd al meer dan 28 miljoen (!!) keer bekeken. De ‘motivational speaker’ uit San Diego was live een filmpje aan het uitzenden via Facebook toen zijn dochter begon te huilen. Door een lang ‘oooeeehmm’-geluid te maken, kreeg hij de baby stil binnen een paar seconden. Zoals je ziet op het filmpje valt ze bijna direct in slaap.

Het werkt echt

Onder de video staan verschillende reacties van mensen die onder de indruk zijn. “Het werkt omdat hij nabootst hoe het klinkt in de baarmoeder… hard en monotoon”, schrijft iemand, en: “Dit soort dingen werken dus echt. Wat goed!” Na het zien van het filmpje werd het door anderen uiteraard thuis nagedaan, en warempel: “Je kunt erom gniffelen, maar gisteren heb ik het uit wanhoop geprobeerd, en het werkte!” Mocht jouw ‘oooeeehmm’ wat tegenvallen, dan kun je natuurlijk ook gewoon Daniels opname aanzetten 😉 De blije papa reageerde eronder dat Divinia geboren is met de geluiden van hummende monniken op de achtergrond. Het heilige mantra uit het Hindoeïsme en het Tibetaanse Boeddhisme zou haar sindsdien kalmeren. Right. Handig! Die monniken de hele tijd… Gelukkig kan er soms wel een (half) lachje af bij Divinia:

Dit zijn beide stralende ouders.Lief!En hier is Daniel aan het mediteren, want dat moet ook gebeuren:

LEES OOK:

Bron: DailyMail. Beeld: iStock