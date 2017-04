Speciale rol voor prins George en prinses Charlotte op de bruiloft van Pippa

Op 20 mei zal Pippa Middleton, het zusje van Kate Middleton, het jawoord geven aan haar verloofde James Matthews. Haar kleine neefje George en nichtje Charlotte hebben allebei een officiële rol tijdens de grote dag.

Prinses Charlotte mag bruidsmeisje zijn en prins George is bruidsjonkertje, melden Vanity Fair en E! News.

In de tuin

De voorbereidingen voor het huwelijk zijn – met nog iets meer dan een maand te gaan – in volle gang. Pippa gaat trouwen in de St. Mark’s-kerk in Englefield, vlakbij het ouderlijk huis van de zusjes Middleton. De receptie is in de tuin van het huis. Er komen ongeveer 150 gasten, waaronder natuurlijk prins William, Kate, en hun 2 kinderen.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95

LEES OOK:

Bron: Vanity Fair, E!News. Beeld: Getty