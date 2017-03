George Michael 3 maanden na dood eindelijk begraven

Hij overleed op Eerste Kerstdag op 53-jarige leeftijd. Vandaag is George Michael eindelijk tijdens een intieme ceremonie begraven.

Een woordvoerder van de familie van de zanger laat aan People weten dat hij vandaag ter ruste is gelegd. “Er is een kleine, intieme ceremonie gehouden waar familie en vrienden afscheid hebben genomen van hun geliefde zoon, broer en vriend. George Michaels familie wil zijn fans van over de hele wereld bedanken voor hun uitingen van liefde en steun.”

Naast zijn moeder

Volgens een bron zou de zanger naast zijn moeder zijn begraven op de begraafplaats Highgate Cemetery in Londen. De partner van George, Fadi Fawaz, was ook bij de ceremonie aanwezig. Eerder waren er geruchten dat hij geweerd zou worden van de begrafenis. Onder de aanwezigen was ook Andrew Ridgeley, die in de jaren 80 samen met George Michael het popduo Wham vormde. Voormalig Spice Girl Geri Halliwell, een goede vriendin van George Michael, zou op de begrafenis gesproken hebben.

Uitgesteld

De begrafenis van de zander moest een aantal keer worden uitgesteld, omdat zijn lichaam nog niet door de lijkschouwer vrijgegeven was. Er werd een uitgebreide autopsie en een toxicologisch onderzoek gedaan om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Het bleef lang onduidelijk waar de zanger precies aan was overleden. Uiteindelijk bleek dat hij een natuurlijke dood is gestorven door hartproblemen.

Bron: People, Shownieuws. Beeld: AFP